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«Урал» — «Локомотив»: во сколько игра 11-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнётся в 12:00.
07 октября 2023 08:49
автор: Виталий Овсянников

7 октября в 12:00 (мск) в матче 11-го тура РПЛ «Урал» проведет домашнюю игру против «Локомотива».

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев (Москва).

Посмотреть встречу «Урал» — «Локомотив» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент железнодорожники располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в активе. В прошлом туре «Локомотив» одержал победу над «Пари НН» (1:0). «Урал» идёт на 8-м месте с 15 баллами на счету. В 10-м туре екатеринбургский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).

источник: «Советский спорт»
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