«Мне очень жаль, но его статус не изменился — он вне команды». Тен Хаг — о Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал текущую форму атакующего полузащитника Джейдона Санчо, который потерял место в основном составе.

«Мне очень жаль, но статус Санчо не изменился. Он недоступен и не входит в основную команду. Так что мне нечего больше сказать», — цитирует тен Хага футбольный обозреватель Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, 14 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Сообщалось, что в зимнее трансферное окно 23-летний англичанин покинет команду.