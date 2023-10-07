Гендиректор «Пари-НН» Мелик-Гусейнов пообещал болельщицам оргазмы во время матча

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов интересным образом пригласил болельщиц клуба на ближайший матч.
Ранее в одном из местных изданий была опубликовала статья с заголовком: «Нижегородки жалуются на отсутствие оргазма».
В своем Телеграм-канале Мелик-Гусейнов оформил публикацию со скриншотом этой статьи и подписал:
«Будет интересно. Готовим кое-что. Теперь точно надо прийти на стадион 8 октября на матч «Пари НН» с «Крыльями Советов». Начнем 14:00».
Напомним, нижегородский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. «Крылья Советов» идут на втором месте с 21 баллом на счету.