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Гендиректор «Пари-НН» Мелик-Гусейнов пообещал болельщицам оргазмы во время матча

Следующий матч нижегородцы проведут 8 октября против «Крыльев Советов».
Гендиректор «Пари-НН» Мелик-Гусейнов пообещал болельщицам оргазмы во время матча
07 октября 2023 09:31
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Пари-НН»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов интересным образом пригласил болельщиц клуба на ближайший матч.

Ранее в одном из местных изданий была опубликовала статья с заголовком: «Нижегородки жалуются на отсутствие оргазма».

В своем Телеграм-канале Мелик-Гусейнов оформил публикацию со скриншотом этой статьи и подписал:

«Будет интересно. Готовим кое-что. Теперь точно надо прийти на стадион 8 октября на матч «Пари НН» с «Крыльями Советов». Начнем 14:00».

Напомним, нижегородский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. «Крылья Советов» идут на втором месте с 21 баллом на счету.

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