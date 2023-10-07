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«Сочи» — «Зенит»: во сколько игра 11-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнётся в 14:00.
07 октября 2023 09:52
автор: Виталий Овсянников

7 октября в 14:00 (мск) в матче 11-го тура РПЛ «Сочи» проведет домашнюю игру против «Зенита».

Встреча состоится на стадионе «Фишт». Главным арбитром матча назначен Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Посмотреть встречу «Сочи» — «Зенит» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубые уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. «Сочи» идёт на последнем 16-м месте с шестью баллами на счету. В 10-м туре «барсы» проиграли «Факелу» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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