Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар во второй раз стал отцом. У футболиста и его супруги Бруны Бьянкарди родилась дочь.

«На свет появилась наша Мави, чтобы завершить нашу жизнь.

Добро пожаловать, доченька! Мы уже очень любим тебя. Спасибо, что выбрала нас», — написал Неймар на своей странице в соцсетях.

Неймар и Бруна Бьянкарди познакомились в 2020 году. Официально о своих отношениях они объявили через год. Позднее пара несколько раз расходилась, но затем вновь сходилась.

Отметим, что у Неймара уже есть сын Дави Лукка. Парень появился на свет 11 лет назад от бывшей девушки футболиста Каролины Дантас. Примечательно, что на тот момент Неймару было всего 19 лет.