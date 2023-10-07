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«Полесье» Усика сенсационно стал лидером чемпионата Украины по футболу

Чемпион мира по боксу подписал контракт с клубом в июле 2023 года.
07 октября 2023 10:19
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч в рамках 10-го тура УПЛ, в котором житомирское «Полесье» на своем поле принимало киевское «Динамо».

Отметим, что матч завершился со счётом 3:2.

Авторами забитых голов в составе победителей стали Борис Крушинский, Филипп Будковский и Артём Козак. За киевское «Динамо» дубль оформил Виталий Буяльский.

Таким образом, «Поселье» неожиданно стал лидером УПЛ с 19 очками в активе после 10-ти туров.

Напомним, в июле 2023 году чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик подписал контакт с житомирским клубом.

источник: «Советский спорт»
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