«Полесье» Усика сенсационно стал лидером чемпионата Украины по футболу

Подошёл к концу матч в рамках 10-го тура УПЛ, в котором житомирское «Полесье» на своем поле принимало киевское «Динамо».
Отметим, что матч завершился со счётом 3:2.
Авторами забитых голов в составе победителей стали Борис Крушинский, Филипп Будковский и Артём Козак. За киевское «Динамо» дубль оформил Виталий Буяльский.
Таким образом, «Поселье» неожиданно стал лидером УПЛ с 19 очками в активе после 10-ти туров.
Напомним, в июле 2023 году чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик подписал контакт с житомирским клубом.
источник: «Советский спорт»