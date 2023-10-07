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«Сейчас нет предпосылок для слухов». Черчесов — о возможном назначении в «Спартак»

Станислав Саламович 15 лет уже назад возглавлял красно-белых.
07 октября 2023 10:29
автор: Виталий Овсянников

Экс-главный тренер российский сборной Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном назначении на пост главного тренера московского «Спартака».

«То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов», — заявил Черчесов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов работал в «Спартаке» в должности спортивного директора и главного тренера в период с 2006 по 2008 год. Его последним местом работы был «Ференцварош». Из венгерского клуба он был уволен после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» (0:3) на стадии 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.

источник: «Спорт-Экспресс»
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