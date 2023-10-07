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Радимов посоветовал взять в состав ЭСК Владимира Быстрова

Тренер назвал комедией работу Мажича в России.
07 октября 2023 10:49
автор: Виталий Овсянников

Российский специалист Владислав Радимов, в настоящее время занимающий должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола в «Зените», оценил решения ЭСК по матчу «Ростов» — «Урал» (2:2).

«Самое смешное, что я только недавно прочитал, что и пенальти, и удаление Егорычева в том матче, оказывается, по версии ЭСК, были справедливыми, а гол в ворота «Ростова» засчитывать было нельзя… То есть Мажич и компания сами назначают судей, сами же потом дают экспертную оценку – какая-то комедия! Конечно, если он их назначает, в прессе он их критиковать не будет. Поставьте тогда других людей в ЭСК, Володьку Быстрова наконец туда засуньте! Он всё равно ничего не делает», — цитирует Радимова издание «РБ Спорт».

Напомним, Миодраг Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июля 2023 года. Он судил финал Лиги чемпионов, матч за Суперкубок УЕФА, финал Кубка конфедераций.

источник: «РБ-Спорт»
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