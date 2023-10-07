«Урал» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. Встреча состоится 7 октября и начнется в 12:00 мск. На матче будет работать бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Юшин, Дмитриев, Сиссе, Бикфалви, Шеттине.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Самошников, Сильянов, Лукас Фассон, Ненахов, Миранчук, Баринов, Морозов, Маридашвили, Дзюба.

После 11 туров екатеринбуржцы с 15-ю очками занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, столичный клуб с 18 баллами находится на третьей строчке.

Лидером РПЛ является «Краснодар», в активе которого 24 очка. В 11-м туре «быки» примут на своем поле «Ростов».