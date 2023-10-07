Станислав Черчесов: в непростое время России важно играть против любого соперника

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Камеруна.

«Как бы охарактеризовал сборную Камеруна? Отмечу, что там всегда были сильные футболисты, например, Роже Милла, Это»О. Но в текущей ситуации я бы говорил не о Камеруне, а о нашей сборной. Сейчас РФС делает максимум, чтобы у нас были достойные соперники. Живём в непростое время, важно играть против любого оппонента», — цитирует Черчесова издание «Спорт-экспресс».

Встреча между сборными России и Камеруна пройдёт 12 октября в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 (мск).