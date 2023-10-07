РФС предложил Бахрейну провести товарищескую встречу в 2024 году

Сегодня, 7 октября, технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари поделился информацией о переговорах с РФС о проведении товарищеской встречи национальных команд в 2024 году.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира. Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — цитирует Аль Ансари издание Sport24.

Октябрьский сбор сборной России стартует 9 октября и продлится до 16-го числа того же месяца. Первым соперником россиян станет национальная команда Камеруна (12 октября), а через четыре дня они сыграют против сборной Кении (16 октября).