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РФС предложил Бахрейну провести товарищескую встречу в 2024 году

В октябре Россия сыграет против Камеруна и Кении.
07 октября 2023 11:30
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 7 октября, технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари поделился информацией о переговорах с РФС о проведении товарищеской встречи национальных команд в 2024 году.

«Нам поступило предложение от России провести товарищеский матч наших сборных в 2024-м году, но с марта по ноябрь наш календарь загружен играми отбора к чемпионату мира. Подождём и посмотрим, где будет возможность организовать матч с российской сборной в следующем году», — цитирует Аль Ансари издание Sport24.

Октябрьский сбор сборной России стартует 9 октября и продлится до 16-го числа того же месяца. Первым соперником россиян станет национальная команда Камеруна (12 октября), а через четыре дня они сыграют против сборной Кении (16 октября).

источник: Sport24.ru
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