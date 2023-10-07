Защитник «Динамо» Бессмертный: не люблю «Спартак» с детства

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о своём отношении к столичному «Спартаку».

«Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби», – приводит слова Бессмертного «Спорт-Экспресс».

4 октября «Динамо» обыграло «Спартак» в домашнем матче пятого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне 19-летний Бессмертный сыграл семь матчей, в которых отметился одним голом.