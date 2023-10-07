Станислав Черчесов: в УЕФА никогда не было негативного отношения к России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал допуск российских юношеских команд до международных соревнований.

«Естественно, позитивно отнёсся к этому. Идёт определённая работа в кабинетах. Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения, — со многими общаюсь, знаю лично. Хочется, чтобы и другим сборным открывали двери», — приводит слова Черчесова «Спорт-экспресс».

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили о российские сборные и клубы от турниров под своей эгидой. В сентябре УЕФА допустил до соревнований юношеские национальные команды России среди игроков в возрасте до 17 лет.