Вагнер Лав: никогда не забуду победу над «Спартаком» со счётом 5:1, когда оформил хет-трик

Бразильский футболист Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА на позиции нападающего, поделился ожиданиями от игры 11-тура РПЛ, в которой столичные армейцы сыграют против «Спартака».

«Само собой, я буду сильно болеть за ЦСКА. Дерби — это особенный матч для чемпионата. Мне всегда нравилось участвовать в таких встречах. Спасибо всевышнему, что я столько забивал и вошёл в историю среди бомбардиров этого дерби. Никогда не забуду победу со счётом 5:1, когда я сделал хет-трик», — заявил Вагнер Лав в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, матч между ЦСКА и московским «Спартаком» состоится 8 октября в 19:00 (мск) в рамках 11-го тура чемпионата России.