Дзюба открыл счёт в матче «Локомотива» с «Уралом»

В эти минуты проходит матч в рамках 11-го тура РПЛ, в котором «Урал» принимает на своем поле «Локомотив».

Отметим, что на 5-й минуте счёт в игре открыл форвард железнодорожников Артём Дзюба.

На текущий момент железнодорожники располагаются на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в активе. В прошлом туре «Локомотив» одержал победу над «Пари НН» (1:0). «Урал» идёт на 8-м месте с 15 баллами на счету. В 10-м туре екатеринбургский клуб сыграл вничью с «Ростовом» (2:2).