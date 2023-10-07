Михаил Галактионов: никакого спада у Дзюбы нет

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о нынешней форме нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Кто определил, что у Дзюбы игровой спад? Через него проходят определённые взаимодействия, за счёт него другие футболисты себя хорошо проявляют. Никакого спада у Артема нет», – приводит слова Галактионова РИА Новости.

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Локомотив» 11 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. 35-летний форвард не забивал с 3 сентября.

7 октября нападающий прервал безголевую серию в выездном матче 11-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом». Встреча началась в 12:00 мск, в середине первого тайме счёт 1:1.