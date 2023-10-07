В «Реал Сосьедад» заявили, что наставник возлагает большие надежды на Захаряна

Сегодня, 7 октября, пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии здоровья 20-летнего полузащитника команды Арсена Захаряна.

Также представители испанского клуба поделились подробностями о его адаптации в новом клубе.

«Арсен работает с партнерами по команде в общей группе. Главный тренер клуба возлагает на него большие надежды», — рассказали в пресс-службе испанского клуба в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманола Альгуасиля он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.