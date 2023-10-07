«СКА выиграл у ЦСКА абсолютно по делу». Андрей Назаров подвёл итоги армейского дерби

Российский тренер Андрей Назаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА одержал победу над ЦСКА (3:2).

«Мы видим, что обмен с участием Никиты Серебрякова пошёл на пользу всем. Оцениваю его положительно, как большой плюс для обеих сторон. СКА выиграл у действующего чемпиона, причём абсолютно по делу. Отлично выглядел дебютировавший за гостей вратарь», – заявил Назаров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, подопечные Романа Ротенберга с 14 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 15 баллов и седьмая строчка.