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«СКА выиграл у ЦСКА абсолютно по делу». Андрей Назаров подвёл итоги армейского дерби

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургского клуба.
07 октября 2023 12:43
автор: Виталий Овсянников

Российский тренер Андрей Назаров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА одержал победу над ЦСКА (3:2).

«Мы видим, что обмен с участием Никиты Серебрякова пошёл на пользу всем. Оцениваю его положительно, как большой плюс для обеих сторон. СКА выиграл у действующего чемпиона, причём абсолютно по делу. Отлично выглядел дебютировавший за гостей вратарь», – заявил Назаров в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, подопечные Романа Ротенберга с 14 очками занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 15 баллов и седьмая строчка.

источник: Чемпионат.com
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