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«Урал» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме матча 11-го тура РПЛ.

Впереди вторая половина.
«Урал» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме матча 11-го тура РПЛ.
07 октября 2023 12:50
автор: Денис Владимиров
автор фото: ФК «Локомотив»

Екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» играют вничью со счётом 1:1 после первого тайма матча 11-го тура РПЛ. Встреча проходит 7 октября на домашней арене екатеринбуржцев.

Первый гол в матче на пятой минуте забил нападающий гостей Артём Дзюба.

Хозяева смогли отыграться на 12-й минуте после точного удара хорватского защитника Сильвие Бегича.

После 11 туров «Локомотив» с 18 очками занимает третье место в таблице чемпионата России, «Урал» с 15-ю баллами находится на восьмой строчке.

источник: «Советский спорт»
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