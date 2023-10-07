«Урал» и «Локомотив» обменялись голами в первом тайме матча 11-го тура РПЛ.

Екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» играют вничью со счётом 1:1 после первого тайма матча 11-го тура РПЛ. Встреча проходит 7 октября на домашней арене екатеринбуржцев.

Первый гол в матче на пятой минуте забил нападающий гостей Артём Дзюба.

Хозяева смогли отыграться на 12-й минуте после точного удара хорватского защитника Сильвие Бегича.

После 11 туров «Локомотив» с 18 очками занимает третье место в таблице чемпионата России, «Урал» с 15-ю баллами находится на восьмой строчке.