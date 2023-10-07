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«Сочи» — «Зенит»: команды объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

Встреча начнется в 14:00 (мск).
07 октября 2023 13:05
автор: Виталий Овсянников

7 октября в 14:00 (мск) в матче 11-го тура РПЛ «Сочи» проведет домашнюю игру против «Зенита».

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Крамарич.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубые уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. «Сочи» идёт на последнем 16-м месте с шестью баллами на счету. В 10-м туре «барсы» проиграли «Факелу» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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