Андрей Аршавин: победой над «Сочи» «Зенит» должен оттолкнуться и начать догонять «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится 7 октября в Сочи.

«Непривычно видеть, что в таблице кто‑то выше «Зенита». Но победой над «Сочи» клуб должен оттолкнуться и начать навёрстывать упущенное и догонять «Краснодар», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 11 туров в нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Сочи» с шестью баллами находится на последней, 16-й строчке.