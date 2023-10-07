Александр Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» проиграет ЦСКА со счётом 0:3

Экс-футболист российской сборной и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют против ЦСКА.

«Фаворита в этом матче нет. «Спартак» располагает более большой обоймой, но главный тренер этой команды не может разобраться с этой обоймой, и не знает, как ей пользоваться — отсюда и идёт эта непонятная ситуация с результатами. Может ли этот матч стать последним для Абаскаля в «Спартак»? Вряд ли. Единственное, что может к этому привести — если они проиграют 0:3», — заявил Мостовой в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 4 октября, в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:0. Ранее в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0.