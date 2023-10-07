«Спортсмен без флага и гимна — как бездомный». Ринат Билялетдинов — о решении ФИФА

Главный тренер молодежной команды «Химки-2» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение ФИФА допустить сборные России не старше 17 лет до международных турниров.

«C одной стороны, это отличное решение, открывается возможность проявить себя в международных соревнованиях. Многие хотят, чтобы их труды не пропадали даром. Это личное дело каждого спортсмена, кто-то выбирает смену гражданства, кто-то нейтральный статус. Такое время. Но спортсмен без флага и гимна — как бездомный на турнире. Не забудь сказать спасибо, что тебя пустили! Ощущение второсортности», - цитирует Билялетдинова «МедиаБанк Подмосковья».

Напомним, 26 сентября Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах.