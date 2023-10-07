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«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ

Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ
07 октября 2023 14:03
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Локомотив»

Подошёл к концу матч 11-го тура РПЛ, в котором «Урал» принимал на домашнем стадионе «Локомотив».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 2:2.

Авторами забитых голов в составе хозяев стали Силвие Бегич (12-я минута) и Эрик Бикфалви (53). В составе московской команды отличились Артём Дзюба (5) и Тимур Сулейманов (95).

«Локомотиву» удалось уйти от поражения на последних секундах встречи.

По ходу встречи голкипер железнодорожников Илья Лантратов дважды отразил пенальти после ударом Ильи Ишкова. Первый одиннадцатиметровый пришлось перебить из-за нарушения правил со стороны «Локомотива».

источник: «Советский спорт»
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