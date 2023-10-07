ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Самсонова высказалась о встрече со Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Пекине

Людмила постарается впервые в карьере обыграть польку.
07 октября 2023 14:05
автор: Виталий Стопин

Российская теннисистка Людмила Самсонова (22-я ракетка мира) поделилась ожиданиями от матча с полькой Игой Свёнтек (второй номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я буду учиться. Свёнтек уже столько всего в жизни достигла. Хотя она ещё такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня», — заявила Самсонова во флеш-интервью после полуфинального матча.

7 октября Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, в двух сетах со счётом 7:6 (9-7), 6:3.

Самсонова и Свёнтек ранее дважды встречались на турнирах WTA. Обе встречи остались за полькой.

источник: «Советский спорт»
Моуринью выразил уверенность, что будет работать в Саудовской Аравии
На текущий момент португалец возглавляет «Рому».
07.10.2023 14:32
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», посвящённой осведомлённости о раке груди
Бело-голубые стали участниками прекрасной благотворительной акции.
07.10.2023 14:19
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ
«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 11-го тура РПЛ
Встреча завершилась со счётом 2:2.
07.10.2023 14:03
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Спортсмен без флага и гимна — как бездомный». Ринат Билялетдинов — о решении ФИФА
«Спортсмен без флага и гимна — как бездомный». Ринат Билялетдинов — о решении ФИФА
С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
07.10.2023 13:47
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Мостовой: Абаскаля могут уволить, если «Спартак» проиграет ЦСКА со счётом 0:3
Мнение экс-футболиста красно-белых.
07.10.2023 13:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Аршавин: победой над «Сочи» «Зенит» должен оттолкнуться и начать догонять «Краснодар»
Петербуржцы выдали не лучший старт сезона.
07.10.2023 13:17
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Сочи» — «Зенит»: команды объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Встреча начнется в 14:00 (мск).
07.10.2023 13:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.