Самсонова высказалась о встрече со Свёнтек в финале турнира WTA-1000 в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова (22-я ракетка мира) поделилась ожиданиями от матча с полькой Игой Свёнтек (второй номер мирового рейтинга) в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я буду учиться. Свёнтек уже столько всего в жизни достигла. Хотя она ещё такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня», — заявила Самсонова во флеш-интервью после полуфинального матча.

7 октября Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, в двух сетах со счётом 7:6 (9-7), 6:3.

Самсонова и Свёнтек ранее дважды встречались на турнирах WTA. Обе встречи остались за полькой.