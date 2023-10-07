«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», посвящённой осведомлённости о раке груди

Московское «Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь». Она посвящена Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы.

Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, бело-голубые запустили лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств от их продажи «Динамо» отправит в благотворительный фонд «Дальше» который профильно занимается проблемами рака молочной железы.

В съёмке видео принял участие главный тренер «Динамо» чех Марцел Личка, а также футболистки женской команды бело-голубых и воспитанники академии «Динамо».

Рак груди — самое распространённое онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется данная болезнь.