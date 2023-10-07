Моуринью выразил уверенность, что будет работать в Саудовской Аравии

Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», заявил, что однажды уедет работать в Саудовскую Аравию.

«Я поеду в Саудовскую Аравию, когда у меня будет свободное время. Но я уверен, что будут работать там. Не знаю, когда это случится, но я в этом уверен. Никто не знает, что произойдет в будущем, но я обязательно сделаю это. Я предан своей работе с «Ромой» и хочу отдавать клубу всего себя до последнего дня», — заявил Моуринью в интервью Reuters.

Отметим, что за клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» выступает звёздный соотечественник Моуринью, нападающий Криштиану Роналду.

Ранее 60-летний тренер признался, что летом 2023 года отклонил щедрое предложение от одного из саудовских клубов.