«Сочи» — «Зенит»: гости выигрывают по итогам первого тайма

Подошел к концу первый тайм матча 11-го тура РПЛ, в котором «Сочи» принимает на домашней арене «Зенит».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счёте 0:2 в пользу гостей.

На 9-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сине-белого-голубых Клаудиньо, реализовавший пенальти. На 30-й минуте форвард «Зенита» Матео Кассьерра удвоил преимущество в счёте.

На текущий момент «Зенит» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в активе. В прошлом туре сине-бело-голубые уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. «Сочи» идёт на последнем 16-м месте с шестью баллами на счету. В 10-м туре «барсы» проиграли «Факелу» (0:2).