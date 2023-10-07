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Аршавин рассказал, как проходит обучение Мостового на тренера: критикует всех

Ранее бывшие футболисты поступили на тренерские курсы.
07 октября 2023 15:17
автор: Степан Шереметьев

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как проходит его обучение на тренера.

«Обучение проходит здорово, атмосфера фантастическая, много обсуждаем. Как справимся, посмотрим дальше.Александр Мостовой — главный критик всего. Он там слышит то, чего никогда не слышал за свои 30 или 40 лет, пока был в футболе. Сокрушается по этому поводу. Но старается, — приводит слова Аршавина «Матч-ТВ».

Напомним, что в августе РФС сообщил, что в программе повышения квалификации на тренерскую лицензию «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков» в Академии РФС примут участие 15 экс‑футболистов: Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Игорь Денисов, Юрий Жирков, Вячеслав Малафеев, Александр Мостовой, Александр Самедов, Игорь Смольников, Дмитрий Сычев, Елена Терехова, Александр Филимонов, Олег Шатов, Роман Широков и Игорь Шитов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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