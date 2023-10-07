Российский защитник «Бейтара» Морозов ответил на вопрос об обстановке в Израиле

Защитник иерусалимского «Бейтара» Григорий Морозов рассказал об обстановке в Израиле. Ранним утром 7 октября на территорию страны проникли вооружённые люди, относящие себя к палестинскому исламистскому движению «Хамас». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «страна находится в состоянии войны».

«Обстановка в Израиле? Вы же сами видите новости… Сегодня отменили наш матч, который должен был пройти вечером. Мы находимся дома и выполняем все требования властей», — приводит слова Морозова Sport24.

Григорий Морозов является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне 29-летний россиянин принял участие в семи матчах за «Бейтар» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 600 тыс.