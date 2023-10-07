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Денис Глушаков: видно, что «Спартак» психологически подавлен

В последних двух матчах красно-белые уступили с общим счётом 0:7.
07 октября 2023 15:37
автор: Виталий Овсянников

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поделился мнением о предстоящей встрече между красно-белыми и ЦСКА.

«Чего ждать? «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре красно‑белые не должны были уступать «Динамо» со счётом 0:3. Когда я выступал за «Спартак», мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всё понимаешь», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 4 октября, состоялся матч в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором московское «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 3:0. Ранее в 10-м туре РПЛ «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0.

Матч 11-го чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА состоится в 8 октября в 19:00 (мск).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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