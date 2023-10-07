«Балтика» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ

В Калининграде состоится матч в рамках 11-го тура РПЛ, в котором местная «Балтика» сыграет против «Оренбурга».

Команды объявили стартовые составы.

«Балтика»: Латышонок, Осипов, Остойич, Радмановац, Фернандес, Гассама, Сото, Кузьмин, Бистрович, Гузина, Энрикес.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

На текущий момент «Балтика» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ с семью очками в активе. На счету «Оренбурга» 11 баллов и 11-я позиция.