Главный тренер «Урала» подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда дома встречалась с «Локомотивом».

Очная встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева дважды не смогли реализовать пенальти.

«Психология и уровень напряжения не позволили нам выходить в атаку и придержать мяч где‑то. В концовке мне понравилось отношение болельщиков и команды, все очень расстроены, небезразличны. И очень частая проблема у нас в том, что очень часто отдаем мяч сопернику в простых ситуациях. К сожалению, пока так и есть. Здесь пока не можем изменить ситуацию. Хотя если бы счет стал 3:1, то мы бы наверняка играли более раскрепощенно. Наверное, по моментам мы заслуживали сегодня победы все‑таки», – приводит слова 46-летнего специалиста Матч ТВ.

В настоящий момент «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 11 матчей. «Локомотив» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 19 очков.