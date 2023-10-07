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Виктор Гончаренко – о матче с «Локомотивом»: по моментам мы заслуживали сегодня победы

Сегодня, 7 октября, «Урал» сыграл с железнодорожниками вничью.
07 октября 2023 16:13
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Урала» подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда дома встречалась с «Локомотивом».

Очная встреча завершилась со счётом 2:2. Хозяева дважды не смогли реализовать пенальти.

«Психология и уровень напряжения не позволили нам выходить в атаку и придержать мяч где‑то. В концовке мне понравилось отношение болельщиков и команды, все очень расстроены, небезразличны. И очень частая проблема у нас в том, что очень часто отдаем мяч сопернику в простых ситуациях. К сожалению, пока так и есть. Здесь пока не можем изменить ситуацию. Хотя если бы счет стал 3:1, то мы бы наверняка играли более раскрепощенно. Наверное, по моментам мы заслуживали сегодня победы все‑таки», – приводит слова 46-летнего специалиста Матч ТВ.

В настоящий момент «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков после 11 матчей. «Локомотив» находится на четвёртой позиции, имея в своём активе 19 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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