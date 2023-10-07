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«Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся в топ-3 РПЛ

Встреча проходила на стадионе «Фишт».
«Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся в топ-3 РПЛ
07 октября 2023 16:21
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК «Сочи»

«Зенит» оказался сильнее «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба.

В составе победителей отличились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьера (30).

Таким образом, команда Сергея Семака с 20 очками поднялась на третью позицию турнирной позиции РПЛ. Подопечные Александра Точилина находятся на 16-й строчке, имея в своём активе шесть очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома «Крылья Советов», а «Сочи» отправится в гости к «Уралу». Оба противостояния состоятся 22 октября.

источник: «Советский спорт»
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