«Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся в топ-3 РПЛ

«Зенит» оказался сильнее «Сочи» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу петербургского клуба.
В составе победителей отличились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьера (30).
Таким образом, команда Сергея Семака с 20 очками поднялась на третью позицию турнирной позиции РПЛ. Подопечные Александра Точилина находятся на 16-й строчке, имея в своём активе шесть очков.
В следующем туре «Зенит» примет дома «Крылья Советов», а «Сочи» отправится в гости к «Уралу». Оба противостояния состоятся 22 октября.
источник: «Советский спорт»