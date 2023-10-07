«Тоттенхэм» победил «Лутон Таун» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Лутон Тауном» в матче 8-го тура чемпионата Англии.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Ангелоса Постекоглу.
Автором единственного забитого мяча стал защитник лондонского клуба Микки Ван де Вен, который отличился на 52-й минуте матча.
Таким образом, «Тоттенхэм» набирает 20 очков и выходит на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» располагается на 17-й позиции с четырьмя очками в активе.
АПЛ.
8-й тур.
«Лутон Таун» – «Тоттенхэм» – 0:1 (0:0)
Гол: Ван де Вен, 52.
источник: «Советский спорт»