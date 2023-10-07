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«Тоттенхэм» победил «Лутон Таун» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Шпоры» забили один гол, что позволило команде обыграть соперника.
07 октября 2023 16:40
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Лутон Тауном» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Ангелоса Постекоглу.

Автором единственного забитого мяча стал защитник лондонского клуба Микки Ван де Вен, который отличился на 52-й минуте матча.

Таким образом, «Тоттенхэм» набирает 20 очков и выходит на первое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» располагается на 17-й позиции с четырьмя очками в активе.

АПЛ.

8-й тур.

«Лутон Таун» – «Тоттенхэм» – 0:1 (0:0)

Гол: Ван де Вен, 52.

источник: «Советский спорт»
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