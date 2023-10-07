«Жирона» обыграла «Кадис» и вышла на первое место в Ла Лиге

Футболисты «Жироны» на выезде одолели «Кадис» в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Мичела.
За гостей единственный гол забил полузащитник Алеиш Гарсия на 59-й минуте.
С 10-й минуты хозяева играли в меньшинстве. С поля был удалён форвард Дарвин Мачис за грубую игру.
Таким образом, «Жирона» набирает 22 очка и поднимается на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Кадис» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе девять баллов.
Ла Лига.
9-й тур.
«Кадис» – «Жирона» – 0:1 (0:0)
Гол: Гарсия, 59.
Удаление: Мачис, 10.
источник: «Советский спорт»