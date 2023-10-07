Шамар Николсон: ЦСКА завтра падёт в дерби

Форвард «Спартака» Шамар Николсон поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 11-м туре чемпионате России.

Московское дерби пройдёт завтра, 8 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Спартак» – мой клуб и всегда им будет, а ЦСКА завтра падёт в дерби. Я всегда думаю о своих бывших партнёрах по команде и о друзьях из «Спартака». Я скучаю по фанатам команды, которые всегда меня очень поддерживали», – приводит слова Николсона Metaratings.ru.

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на шестом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на восьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.