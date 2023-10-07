ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший советник Федуна считает, что «Спартаку» может не хватить желания в дерби с ЦСКА

Встреча между командами состоится 8 октября.
07 октября 2023 17:30
автор: Степан Шереметьев

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилcz ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Нет сомнения в таланте игроков, но бывает отсутствие достаточного желания. Думаю, на ЦСКА будет запредельная мотивация, поэтому победа очень вероятна», — приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 8 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свиток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

источник: Sport24.ru
«Интер» упустил победу над «Болоньей», выигрывая со счётом 2:0
Миланский клуб по-прежнему возглавляет таблицу Серии А.
07.10.2023 17:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семак оценил победу «Зенита» над «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ
Сине-бело-голубые забили два безответных гола в ворота соперника.
07.10.2023 17:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шамар Николсон: ЦСКА завтра падёт в дерби
В воскресенье, 8 октября, «Спартак» сыграет с армейцами в рамках РПЛ.
07.10.2023 17:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Клуб Василия Уткина сенсационно выбил 2Drots из четвертьфинала МФЛ
Противостояние решилось в серии буллиталити.
07.10.2023 17:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Жирона» обыграла «Кадис» и вышла на первое место в Ла Лиге
Бело-красные обошли «Реал» в таблице.
07.10.2023 17:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» победил «Лутон Таун» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Шпоры» забили один гол, что позволило команде обыграть соперника.
07.10.2023 16:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о теракте в Израиле: за 30 лет не было ничего подобного
Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о теракте в Израиле: за 30 лет не было ничего подобного
Александр Уваров отметил, что в стране скорее всего введут военное положение. 
07.10.2023 16:34
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.