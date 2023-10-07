Бывший советник Федуна считает, что «Спартаку» может не хватить желания в дерби с ЦСКА

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилcz ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Нет сомнения в таланте игроков, но бывает отсутствие достаточного желания. Думаю, на ЦСКА будет запредельная мотивация, поэтому победа очень вероятна», — приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 8 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свиток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.