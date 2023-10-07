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Семак оценил победу «Зенита» над «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ

Сине-бело-голубые забили два безответных гола в ворота соперника.
07 октября 2023 17:39
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России, в котором его команда одержала победу над «Сочи» со счётом 2:0.

«Достаточно непростой матч. Хорошо, что удачно для нас он сложился. Забили один и второй мяч — такое достаточно ощутимое преимущество позволило нам более-менее спокойно довести матч до победы, хотя моменты у наших ворот сочинцы создавали. Забей они хотя бы один мяч, наверное, градус напряжения был бы выше. Во втором тайме было у нас несколько хороших и быстрых атак, но, к сожалению, не смогли воспользоваться этими пространствами, которые стали появляться», — приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

В настоящее время «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 11 сыгранных матчей. «Сочи» идут на последнем, 16-м месте, имея в своём активе шесть очков.

источник: ФК «Зенит»
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