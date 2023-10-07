Американскую футболисту поместили в психбольницу за дебош в кабинете врача (видео)

Экс-футболист «Питтсбурга» Энтони Чикилло был помещен в психиатрическую клинику за дебош, устроенный в общественной больнице.

Как сообщает TMZ Sports, она неожиданно начал буянить в кабинете врача, бросая вещи и ломая стулья.

Свидетели вызвали на место происшествия полицию. Служители правопорядка смогли усмирить спортсмена только с помощью электрошокера.

При этом никто из посетителей и работников больницы не стал подавать в суд на Чикилло, поэтому его поместили не за решетку, а в психбольницу на 72 часа.