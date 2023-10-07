ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кордоба и Глебов вошли в стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 11-го тура РПЛ

Игра пройдёт на домашней арене «быков».
07 октября 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится сегодня, 7 октября, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

После десяти проведённых матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Ростов» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе десять баллов.

источник: «Советский спорт»
Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну» в матче Ла Лиги
Встреча прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
07.10.2023 19:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брентфорда» в 8-м туре АПЛ
Манкунианцы забили победный гол в компенсированное время.
07.10.2023 19:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» разгромил «Бернли» в гостевом матче АПЛ
Лондонский клуб вошел топ-10 в таблице чемпионата.
07.10.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ
«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ
Встреча прошла в Калиниграде.
07.10.2023 18:26
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Реала» Флорентино Перес заразился коронавирусом
Функционер пропустит игру мадридской команды с «Осасуной» в чемпионате.
07.10.2023 18:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Американскую футболисту поместили в психбольницу за дебош в кабинете врача (видео)
Спортсменка попала в неприятную ситуацию.
07.10.2023 18:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Интер» упустил победу над «Болоньей», выигрывая со счётом 2:0
Миланский клуб по-прежнему возглавляет таблицу Серии А.
07.10.2023 17:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.