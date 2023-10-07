Кордоба и Глебов вошли в стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на матч 11-го тура РПЛ

«Краснодар» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 11-го тура чемпионата России.

Очная встреча состоится сегодня, 7 октября, на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелёхин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

После десяти проведённых матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Ростов» располагается на 12-й строчке, имея в своём активе десять баллов.