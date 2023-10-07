«Балтика» обыграла «Оренбург» в матче РПЛ

«Балтика» оказалась сильнее «Оренбурга» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу калининградского клуба.

В составе победителей отличился Гедеон Гузина (23-я минута).

Таким образом, команда Сергея Игнашевича с 10 очками поднялась на 12-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Давида Деограсии находятся на 11-й строчке, имея в своём активе 11 очков.

В следующем туре «Балтика» сыграет в Калининграде с «Краснодаром», а «Оренбург» примет дома «Факел». Оба противостояния состоятся 21 октября.