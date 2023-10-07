«Челси» разгромил «Бернли» в гостевом матче АПЛ

«Челси» на выезде разгромил «Бернли» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу синих.

За «пенсионеров» забитыми мячами отметились Коул Палмер (50-я минута), Рахим Стерлинг (65) и Николас Джексон (74). На 42-й минуте защитник хозяев Амин Аль-Дахиль отправил мяч в свои ворота. На 15-й минуте за «бордовых» отличился Вильсон Одобер.

Таким образом, «Челси» набирает 11 очков и поднимается на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идёт на 18-й позиции, имея в своём активе четыре очка.