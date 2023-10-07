«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Брентфорда» в 8-м туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Брентфордом» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Очная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрика тен Хага.

В составе гостей голом отличился Матиас Йенсен на 26-й минуте. Хозяева ответили забитым мячом Скотта Мактоминея в компенсированное время. Спустя четыре минуты хавбек оформил дубль.

Таким образом, «Брентфорд» остается с семью очками на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» поднимается на девятую строчку, имея в своём активе 12 баллов.