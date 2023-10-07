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Булыкин предсказал, как сложится супердерби «Спартак» — ЦСКА: Абаскаль уже не первую игру чудит

Бывший футболист скептически относится к перспективам испанского специалиста.
07 октября 2023 19:57
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард московских «Локомотива» и «Динамо», а также сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Если тренер не может настроить игроков, не может их мотивировать, то команда так или иначе проигрывает. Абаскаль уже не первую игру чудит и как никогда близок к увольнению, буквально напрашивается на него. Видимо, просто устал работать, хотя, я думаю, кредит доверия у него есть», — приводит слова бывшего футболиста Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится 8 октября в Москве на «Открытие Банк Арене». Стартовый свиток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА находится на седьмой строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

источник: Sport24.ru
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