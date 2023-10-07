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Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа

Московское дерби состоится в воскресенье, 8 октября.
Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа
07 октября 2023 20:09
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Никита Попов / РФС

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России, в котором красно-белые на своём поле примут ЦСКА.

Очная встреча московских клубов пройдёт в воскресенье, 8 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Ожидания от дерби «Спартака» и ЦСКА? После того, как «Спартак» поиграл две последние игры 0:4 и 0:3, хотелось бы, чтобы сыграли «на ноль». Я думаю, что ребята понимают, что это всё-таки дерби. Ещё когда я играл, болельщики всегда говорили, что простят всё, но поражение от ЦСКА. Вариантов, кроме победы, у них не остаётся. Если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат»

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на шестом месте, набрав 16 очков. ЦСКА находится на восьмой позиции, имея в своём активе такое же количество очков.

источник: Чемпионат.com
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