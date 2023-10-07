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Малком отдал результативную передачу и помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Охдуд»

Команда бывшего игрока «Зенита» разгромила соперника.
07 октября 2023 20:37
автор: Глеб Шевяков

«Аль-Хиляль» на выезде одержал победу над «Аль-Охдудом» в матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Очная встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счет на 10-й минуте с передачи экс-форварда «Зенита» Малкома открыл Микаэл. На 71-й минуте преимущество гостей удвоил Сергей Милинкович-Савич. На 83-й окончательный счет установил Александр Митрович.

Хозяева играли в меньшинстве с концовки первого тайма — две желтые карточки получил Саид Аль-Рубай.

В настоящее время «Аль-Хиляль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 23 очка после девяти матчей. «Аль-Охдуд» идёт на 14-й строчке, имея в своём активе семь баллов.

источник: «Советский спорт»
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