«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» и продолжает возглавлять РПЛ

«Ростов» в гостях проиграл »Краснодару» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётов 3:2 в пользу «быков».

В составе гостей отличились Данил Глебов (23-я минута) и Мохаммад Мохеби (41). Также один мяч в свои ворота отправил Николай Комличенко (80). Хозяева ответили голами в исполнении Эдуарда Сперцяна (50) и Джона Кордобы (90+5).

Таким образом, команда Валерия Карпина с 10 очками занимает 13-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Илича продолжают лидировать, имея в своём активе 25 очков.