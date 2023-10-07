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«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» и продолжает возглавлять РПЛ

Встреча прошла на стадионе «быков».
07 октября 2023 20:57
автор: Степан Шереметьев

«Ростов» в гостях проиграл »Краснодару» в матче 11-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётов 3:2 в пользу «быков».

В составе гостей отличились Данил Глебов (23-я минута) и Мохаммад Мохеби (41). Также один мяч в свои ворота отправил Николай Комличенко (80). Хозяева ответили голами в исполнении Эдуарда Сперцяна (50) и Джона Кордобы (90+5).

Таким образом, команда Валерия Карпина с 10 очками занимает 13-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Илича продолжают лидировать, имея в своём активе 25 очков.

источник: «Советский спорт»
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