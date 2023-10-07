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Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом»

Встреча состоится сегодня, 7 октября.
07 октября 2023 21:43
автор: Степан Шереметьев

Тренерские штабы «Реймса» и «Монако» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата Франции.

«Реймс»: Диуф, Диаките, Окуму, Абдельхамид, Де Смет, Матусива, Мунеци, Теума, Ито, Дарами, Накамура

«Монако»: Кён, Марипан, Закария, Синго, Магасса, Камара, Фофана, Аклиуше, Якобс, Балогун, Бен-Йеддер.

Стоить напомнить, что команды будут играть на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жюльен Ольбер. Начало игры — в 22:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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