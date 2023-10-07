ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Такие дебильные голы игру и переворачивают». Карпин — о поражении от «Краснодара»

«Ростов» упустил преимущество в два гола.
07 октября 2023 22:10
автор: Тимур Пацюк

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Жёлто-синие вели 2:0 к перерыву, но в итоге уступили со счётом 2:3.

«Идеальный первый тайм, вообще лучший за всё последнее время. Да и после перерыва не могу сказать, что играли плохо. Но пропускаем вот такие дебильные голы. После аута и после углового. И всё, игру переворачивают», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Серия жёлто-синих без побед в РПЛ составляет теперь 7 матчей. В активе «Ростова» 10 очков и 13-е место. У «Краснодара» 27 баллов и первая строчка в турнирной таблице.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Андрей Тихонов: с удовольствием возглавил бы «Енисей», в «Спартак» не пойду ни в коем случае
Легенда красно-белых прокомментировал слухи о своём назначении в красноярскую команду.
07.10.2023 22:14
Футбол
автор: Никита Плохих
Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Реймсом»
Встреча состоится сегодня, 7 октября.
07.10.2023 21:43
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» и продолжает возглавлять РПЛ
Встреча прошла на стадионе «быков».
07.10.2023 20:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Малком отдал результативную передачу и помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Охдуд»
Команда бывшего игрока «Зенита» разгромила соперника.
07.10.2023 20:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа
Роман Павлюченко: если «Спартак» не обыграет ЦСКА, будет полная катастрофа
Московское дерби состоится в воскресенье, 8 октября.
07.10.2023 20:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Булыкин предсказал, как сложится супердерби «Спартак» — ЦСКА: Абаскаль уже не первую игру чудит
Бывший футболист скептически относится к перспективам испанского специалиста.
07.10.2023 19:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Беллингема помог «Реалу» разгромить «Осасуну» в матче Ла Лиги
Встреча прошла в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
07.10.2023 19:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.