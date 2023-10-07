«Такие дебильные голы игру и переворачивают». Карпин — о поражении от «Краснодара»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Жёлто-синие вели 2:0 к перерыву, но в итоге уступили со счётом 2:3.

«Идеальный первый тайм, вообще лучший за всё последнее время. Да и после перерыва не могу сказать, что играли плохо. Но пропускаем вот такие дебильные голы. После аута и после углового. И всё, игру переворачивают», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Серия жёлто-синих без побед в РПЛ составляет теперь 7 матчей. В активе «Ростова» 10 очков и 13-е место. У «Краснодара» 27 баллов и первая строчка в турнирной таблице.